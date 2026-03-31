Samsun'da öğrenci servisi kaza yapmıştı! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 31.03.2026 | 10:42 İstanbul'dan robot yarışmasından dönen öğrencileri taşıyan midibüsün Samsun'da şarampole devrilmesi kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, saat 06.45'te Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Ünye ilçesindeki Ünye Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan ve İstanbul'da katıldıkları robot yarışmasından döndükleri öğrenilen Tuncay Güngör idaresindeki midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 9'u öğrenci, 4'ü öğretmen 2'si şoför olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan öğrencilerden birinin kolunun koptuğu ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Kaza anının saniye saniye güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüsünde kazanın dehşeti gözler önüne serildi.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.