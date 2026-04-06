Batman'da zehir tacirlerine darbe | Video 06.04.2026 | 10:36 Batman'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kilo kannabinoid ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda zehir tacirlerine büyük bir darbe indirildi. Diktepe yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo sentetik kannabinoid hammaddesi ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden S.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.