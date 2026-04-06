İzmir'de 10 yıl hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı
06.04.2026 | 08:12
İzmir'de polis ekiplerinin yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen A.D. yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, şüphe üzerine A.D.'yi durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı. A.D.'nin 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 'resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından ise arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.
