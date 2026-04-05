Kasiyeri farklı yöne yönlendirip, kasada bulunan eriği çaldı...O anlar kamerada | Video 05.04.2026 | 13:44 Elazığ'da kimliği belirsiz bir şahıs, alışverişe gittiği markette kasiyeri farklı yere yönlendirerek kasa üstünde bulunan eriği çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Doğukent Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen 18 yaşından küçük bir şahıs, markete gelerek alışveriş yaptı. Kasaya aldığı ürünlerin ücretini vermek için yaklaşan şahıs, ödemeyi yaparken kasiyeri farklı yere yönlendirip kasa üstünde bulunan paket eriği el çabukluğuyla alarak marketten çıktı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.