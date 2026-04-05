İstanbul'da sis etkili oluyor | Video 05.04.2026 | 09:05 İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde yoğunluğunu artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düştü.Tarihi Yarımada'da etkili olan sis dronla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'un Beykoz, Ümraniye gibi yüksek kesimlerinde sis yer yer etkili olurken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) sis tabakasının içinde kaldı. İstanbul Boğazı'nda belirli noktalarda sis görüş mesafesini düşürdü. Diğer yandan Tarihi Yarımada'da etkili olan sis dronla görüntülendi. Fatih ve Eyüpsultan ile Haliç kıyılarında etkili olan sis seyirlik manzaralar oluşturdu.