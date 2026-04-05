Kartal’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video
05.04.2026 | 08:08
İstanbul Kartal’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi ile Çanakkale Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NJT 012 ve 34 BKG 294 plakalı iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
