Rizeli Safa, Başkan Erdoğan'dan istediği imzalı Arda Güler formasına kavuştu | Video

Rizeli Safa, Başkan Erdoğan'dan istediği imzalı Arda Güler formasına kavuştu
04.04.2026 | 14:39

Ramazan Bayramı'nda Rize'de Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesine ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan imzalı Arda Güler forması talep eden 13 yaşındaki Safa Doruk Balaydın'ın isteği yerine getirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nda Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesine ziyarette bulunduğu hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret sırasında hastanede tedavi gören Safa Doruk Balaydın ile görüştüğü, kendisinin Erdoğan'dan imzalı Arda Güler forması talep ettiği belirtildi.

Balaydın ve ailesinin Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'a ziyarette bulunduğu aktarılan açıklamada, Arda Güler'in imzaladığı milli takım formasının Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve milli futbolcu Arda Güler'in selamlarıyla verildiği ifade edildi.

Vali Baydaş, Arda Güler'in milli ve manevi duruşuyla örnek olduğunu belirterek, "Biz hastaneye geldik ve dedik ki hasta ziyaret edelim. Safa dedi ki 'Ben forma istiyorum.' Cumhurbaşkanımız da Gençlik ve Spor Bakanımıza konuyu talimatlandırdı. Gençlik Spor Bakanımız da formayı imzalatarak hediye olarak gönderdi. Biz sana formayı hem Cumhurbaşkanımızın hem Gençlik ve Spor Bakanımızın hem de Arda'nın hediyesi olarak veriyoruz. Normalde imza atarken imza atıp geçerler ama üstüne ismini yazarak imzalamış." ifadelerini kullandı.

Baydaş, milli takımda genç bir jenerasyon bulunduğuna değinerek, "Allah nazardan saklasın. Her biri hakikaten hem yetenekleriyle çok temayüz etmiş çocuklar hem de ahlaklarıyla, edepleriyle, milli ve manevi duruşlarıyla örnek çocuklar." değerlendirmesinde bulundu.
Vali Baydaş, Balaydın'a ayrıca Çaykur Rizespor'un imzalı formasını da hediye etti.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da park meselesi kavgaya dönüştü | Video 00:33
Bursa’da park meselesi kavgaya dönüştü | Video 05.04.2026 | 17:04
Esenyurt’ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti...O anlar kamerada | Video 00:49
Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti...O anlar kamerada | Video 05.04.2026 | 15:14
Merve Özbey’den kalpleri eriten paylaşım! Oğlu Emir ile o anları sosyal medyayı salladı... | Video 00:38
Merve Özbey'den kalpleri eriten paylaşım! Oğlu Emir ile o anları sosyal medyayı salladı... | Video 05.04.2026 | 15:09
Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan tanker kamerada | Video 00:32
Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan tanker kamerada | Video 05.04.2026 | 14:23
Antalya’da ekmek almaya giden yaşlı adam çöp kamyonunun altında hayatını kaybetti | Video 02:23
Antalya'da ekmek almaya giden yaşlı adam çöp kamyonunun altında hayatını kaybetti | Video 05.04.2026 | 14:19
İran’ın düşürdüğünü iddia ettiği Amerikan C-130 Hercules uçağı enkazı kamerada | Video 00:38
İran'ın düşürdüğünü iddia ettiği Amerikan C-130 Hercules uçağı enkazı kamerada | Video 05.04.2026 | 13:53
İzmir’de oyun oynarken çamura saplanan iki çocuk kurtarıldı | Video 00:27
İzmir'de oyun oynarken çamura saplanan iki çocuk kurtarıldı | Video 05.04.2026 | 13:49
Erzincan’da kış uykusundan uyanan ayılar böyle görüntülendi | Video 02:21
Erzincan’da kış uykusundan uyanan ayılar böyle görüntülendi | Video 05.04.2026 | 13:48
Ormanın hayaleti vaşak Çankırı’da görüntülendi | Video 01:11
Ormanın hayaleti" vaşak Çankırı’da görüntülendi | Video 05.04.2026 | 13:45
Kasiyeri farklı yöne yönlendirip, kasada bulunan eriği çaldı...O anlar kamerada | Video 00:31
Kasiyeri farklı yöne yönlendirip, kasada bulunan eriği çaldı...O anlar kamerada | Video 05.04.2026 | 13:44
Kağıthane’de evine ateş açılan saldırgan dürümcüyü kurşunladı: 3 şüpheli yakalandı | Video 00:53
Kağıthane'de evine ateş açılan saldırgan dürümcüyü kurşunladı: 3 şüpheli yakalandı | Video 05.04.2026 | 12:49
İstanbul’da çeşitli suçlardan 21 aranması bulunan firari hükümlü yakalandı | Video 00:23
İstanbul'da çeşitli suçlardan 21 aranması bulunan firari hükümlü yakalandı | Video 05.04.2026 | 12:47
İstanbul’da market çalışanına yumruk atıp kaçtılar | Video 00:42
İstanbul'da market çalışanına yumruk atıp kaçtılar | Video 05.04.2026 | 12:46
İstanbul Beşiktaş’ta ani dönüş yapan sürücü 2 motorcu genci biçerek böyle öldürdü | Video 00:05
İstanbul Beşiktaş'ta ani dönüş yapan sürücü 2 motorcu genci biçerek böyle öldürdü | Video 05.04.2026 | 11:21
İstiklal Caddesi’ndeki AVM’de tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 00:40
İstiklal Caddesi’ndeki AVM'de tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 05.04.2026 | 10:50
Son dakika... İstanbul’da fuhuş operasyonu kamerada... 9 kişi tutuklandı | Video 02:01
Son dakika... İstanbul'da fuhuş operasyonu kamerada... 9 kişi tutuklandı | Video 05.04.2026 | 10:46
Tuğçe Tayfur ve eşinden İhanet iddiaları sonrası video: İnsafın yok mu senin? | Video 00:14
Tuğçe Tayfur ve eşinden İhanet iddiaları sonrası video: "İnsafın yok mu senin?" | Video 05.04.2026 | 09:26
İstanbul’da sis etkili oluyor | Video 04:05
İstanbul'da sis etkili oluyor | Video 05.04.2026 | 09:05
Adana’da yerleşim yerine inen kurt kamerada | Video 00:57
Adana'da yerleşim yerine inen kurt kamerada | Video 05.04.2026 | 08:32
Ümraniye’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video 02:28
Ümraniye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video 05.04.2026 | 08:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY