Rizeli Safa, Başkan Erdoğan'dan istediği imzalı Arda Güler formasına kavuştu | Video
04.04.2026 | 14:39
Ramazan Bayramı'nda Rize'de Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesine ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan imzalı Arda Güler forması talep eden 13 yaşındaki Safa Doruk Balaydın'ın isteği yerine getirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret sırasında hastanede tedavi gören Safa Doruk Balaydın ile görüştüğü, kendisinin Erdoğan'dan imzalı Arda Güler forması talep ettiği belirtildi.
Balaydın ve ailesinin Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'a ziyarette bulunduğu aktarılan açıklamada, Arda Güler'in imzaladığı milli takım formasının Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve milli futbolcu Arda Güler'in selamlarıyla verildiği ifade edildi.
Vali Baydaş, Arda Güler'in milli ve manevi duruşuyla örnek olduğunu belirterek, "Biz hastaneye geldik ve dedik ki hasta ziyaret edelim. Safa dedi ki 'Ben forma istiyorum.' Cumhurbaşkanımız da Gençlik ve Spor Bakanımıza konuyu talimatlandırdı. Gençlik Spor Bakanımız da formayı imzalatarak hediye olarak gönderdi. Biz sana formayı hem Cumhurbaşkanımızın hem Gençlik ve Spor Bakanımızın hem de Arda'nın hediyesi olarak veriyoruz. Normalde imza atarken imza atıp geçerler ama üstüne ismini yazarak imzalamış." ifadelerini kullandı.
Baydaş, milli takımda genç bir jenerasyon bulunduğuna değinerek, "Allah nazardan saklasın. Her biri hakikaten hem yetenekleriyle çok temayüz etmiş çocuklar hem de ahlaklarıyla, edepleriyle, milli ve manevi duruşlarıyla örnek çocuklar." değerlendirmesinde bulundu.
Vali Baydaş, Balaydın'a ayrıca Çaykur Rizespor'un imzalı formasını da hediye etti.
