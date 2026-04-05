İstanbul Beşiktaş'ta ani dönüş yapan sürücü 2 motorcu genci biçerek böyle öldürdü | Video

05.04.2026 | 11:21

İstanbul Beşiktaş’ta cadde üzerinde motosikletle seyreden yabancı uyruklu Ahmed Sebsebi (25) ve arkasındaki Ala Şeyhabdusselam (23) sola dönüş yapan Bülent K. (55) idaresindeki otomobile çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan motosikletteki iki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü Bülent K., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 15 Şubat Pazar günü saat 00.30 sıralarında Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece yarısı motosikletle seyir halinde olan yabancı uyruklu Ahmed Sebsebi, bu sırada solan dönüş yapan Bülent K. idaresindeki araca çarptı. Kaza sonucu takla atarak yere savrulan Sebsebi ve arkasındaki Ala Şeyhabdusselam ağır şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan iki kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Kazayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek sürücü Bülent K. ve çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemede sürücünün sinyal vererek sola dönüş yaptığı sırada süratli şekilde seyreden motosiklet sürücüsünün araca çarptığını tespit etti. Çalışmaların ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Bülent K. ise emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak hakkında 'taksirle öldürme' suçundan adli işlem yapılan Bülent K. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Bülent K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişi motosikletle seyrettiği sırada otomobil sürücüsü sinyal vererek sola dönüş yapıyor. Bu sırada motosiklet sürücüsü araca çarpıyor. Takla atan iki kişi araca tekrar düşerek yere savruluyor.

AYNI NOKTADA 1 KİŞİ DAHA ÖLMÜŞTÜ

Diğer yandan kazadan 1 hafta önce aynı noktada motosikletiyle ilerleyen Berat Salih Baykal'ın sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Ferhat O. (22) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştığı ve hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Berat Salih Baykal'ın Türkiye E-Spor Futbol Ligi'nde (TEFL) oyuncu olduğu ve Sivasspor E-Spor takımında da eski takım kaptanı olduğu öğrenildi.

