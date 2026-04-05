Erzincan’da kış uykusundan uyanan ayılar böyle görüntülendi | Video
05.04.2026 | 13:48
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar, yeşeren arazide ot yiyip beslenirken havadan görüntülendi.
Baharın gelmesiyle birlikte doğada hareketlilik artarken, özellikle yüksek ayı popülasyonuyla dikkat çeken Refahiye ilçesinde ayıların köylere yakın tarlalara indiği gözlendi. Dağlık ve ormanlık alandan inip yeni yeni yeşermeye başlayan açık arazide yiyecek arayan ayılar, Kamberağa köyü sakinlerinden Baki Kaya tarafından drone ile görüntülendi.
Uzmanlar, bölgede ayı popülasyonunun oldukça yüksek olduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
