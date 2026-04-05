İstanbul'da market çalışanına yumruk atıp kaçtılar | Video 05.04.2026 | 12:46 İstanbul küçükçekmece'de zincir markete gelen 2 kişiden biri, kendilerinden şüphelenen market çalışanına saldırdı. Bir süre aralarında konuşan 2 kişiden biri market çalışanına yumruk attı. Aldığı darbeyle önce kafasını dondurucuya çarpan market çalışanı ardından yere yığıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesinde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, market çalışanı iş yerine gelen 2 kişiden şüphelendi. Ardından 2 kişinin yanında beklemeye başladı. Bu sırada 2 kişi bir süre aralarında konuştu. Şüphelilerden biri yanlarında bekleyen çalışana bir anda yumruk attı. Saldırının ardından 2 şüpheli marketten hızla kaçtı.

ALDIĞI DARBEYLE YERE YIĞILDI

Market çalışanı aldığı darbeyle kafasını önce dondurucuya çarptı ardından da yere yığıldı.2 şüpheliden birinin çalışana yumruk attığı, çalışanın ise aldığı darbeyle yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla inceleme başlatıldı.