Son dakika... İstanbul'da fuhuş operasyonu kamerada... 9 kişi tutuklandı | Video 05.04.2026 | 10:46 İnternetteki eskort siteleri üzerinden kadınları para karşılığı erkeklere pazarladığı iddia edilen şebekenin İstanbul ve İzmir'de bulunan adreslerine operasyon düzenlendi. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda, şebekenin fuhuş yaptırdığı 6 kadın da yakalandı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda sim kart, müşterilerin numaralarının bulunduğu 2 ajanda ve bir miktar nakit para ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklanırken 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da Türk ve yabancı uyruklu kadınları eskort siteleri üzerinden buldukları müşterilere pazarlayan şebekenin varlığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ve Teknik Takip İzleme Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaparak şüphelilerin kimliklerini belirledi.

11 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün sabaha karşı Bakırköy, Fatih, Eyüpsultan, Maltepe, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Beyoğlu ile İzmir'de toplam 23 adrese yaptığı baskınlarda 13 şebeke üyesini gözaltına aldı. Baskınlarda şebekenin fuhuş için pazarladığı 6 kadın da yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 20 cep telefonu, 30 sim kart, müşterilerin telefonlarının bulunduğu 2 ajanda ve bir miktar nakit para ele geçirildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Ahlak Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fuhuş yaptırılan kadınlardan 1'i sınır dışı edilirken, diğer kadınlar ise serbest bırakıldı.