İzmir'de oyun oynarken çamura saplanan iki çocuk kurtarıldı | Video
05.04.2026 | 13:49
İzmir'in Torbalı ilçesinde oyun oynadıkları arazide çamura saplanarak mahsur kalan iki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde dün etkili olan yağışın ardından balçığa dönen arazide top oynayan 10 yaşındaki iki çocuk çamura saplandı.
Hareket etmekte zorlanan çocukları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kaygan zeminde güçlükle ilerleyen ekipler halat yardımıyla çocukları çıkardı. Güvenli alana taşınan ve sağlık ekiplerine teslim edilen çocukların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
Bursa’da park meselesi kavgaya dönüştü | Video 05.04.2026 | 17:04
00:49
00:38
00:32
Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan tanker kamerada | Video 05.04.2026 | 14:23
02:23
00:38
00:27
02:21
Erzincan’da kış uykusundan uyanan ayılar böyle görüntülendi | Video 05.04.2026 | 13:48
01:11
Ormanın hayaleti" vaşak Çankırı’da görüntülendi | Video 05.04.2026 | 13:45
00:31
00:53
00:23
00:42
İstanbul'da market çalışanına yumruk atıp kaçtılar | Video 05.04.2026 | 12:46
00:05
00:40
İstiklal Caddesi’ndeki AVM'de tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 05.04.2026 | 10:50
02:01
00:14
04:05
İstanbul'da sis etkili oluyor | Video 05.04.2026 | 09:05
00:57
Adana'da yerleşim yerine inen kurt kamerada | Video 05.04.2026 | 08:32
02:28
Ümraniye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video 05.04.2026 | 08:08