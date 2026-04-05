Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tanker kamerada | Video 05.04.2026 | 14:23 Çanakkale Boğazı'ndan geçen 274 metre uzunluğundaki 'ELBUS' isimli tanker makine arızası yaptı. Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Palau bayraklı 274 metre uzunluğundaki 'ELBUS' isimli tanker 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-20' ve 'KURTARMA-16', 'KURTARMA-15' römorkörleri ve 'KGEM-6' botu sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.



Tanker, kılavuz kaptan ve römorkörler refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.