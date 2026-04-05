Kağıthane'de evine ateş açılan saldırgan dürümcüyü kurşunladı: 3 şüpheli yakalandı | Video 05.04.2026 | 12:49 İstanbul Kağıthane'de M.T.Ş.(17), aralarında husumet bulunduğunu iddia ettiği M.E.K.’nin (17) yaşadığı binaya silahla ateş açtı. Saldırının hemen ardından evinden çıkan M.E.K. ise, M.T.Ş.‘nin babasına ait dürümcü dükkanına silahlı saldırı düzenledi. Olayın ardından dürümcüye saldırı düzenleyen M.E.K. tutuklandı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaptığı çalışmalarda M.E.K.‘nin yaşadığı binaya ateş açan M.T.Ş. ve yanındaki 2 kişiyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden M.T.Ş. tutuklandı. Olay anları ise güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 31 Ekim Cuma günü saat 06.30 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı caddedeki dürümcünün önüne gelen 1 kişi, kepengi kapalı olan iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırının ardından şüpheli Levent istikametine doğru kaçmaya başladı. Silah seslerini duyan polis ekipleri harekete geçti. Bu sırada Levent'te devriye gezen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, koşarak kaçan şüpheliyi olayda kullandığı silahla suçüstü yakaladı.

İNTİKAM İÇİN DÜKKANI KURŞUNLADI

Gözaltına alınan M.E.K. emniyete götürüldü. M.E.K.'nin polise verdiği ilk ifadede dükkan sahibinin oğlu olan M.T.Ş. ile kavga ettiğini, M.T.Ş.'nin kendi yaşadığı daireyi kurşunladığını söylediği öğrenildi. M.E.K.'nin dürümcüye bu nedenle silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı.

17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakkında adli işlem başlatılan M.E.K.'nin 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan M.E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİNİN EVE ATEŞ AÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Diğer yandan M.T.Ş.'nin, M.E.K.'nin Çeliktepe Mahallesi'ndeki evinin çevresinde önce keşif yaptığı ardından da silahlı saldırı düzenlediği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletle sokakta ilerleyen 2 kişiden biri cep telefonuyla kayıt alıyor. Ardından da motosikletlinin saldırganın yanına geldiği kendisine bez verdiği ve olay yerinden ayrıldıkları anlar görülüyor. Elindeki bezle tabancayı gizlediği görülen saldırgan, binanın girişine ateş açıp sokaktan uzaklaşıyor.

SALDIRIDAN SONRA EVDEN ÇIKMIŞ

Diğer cep telefonu görüntüsünde ise M.T.Ş.'nin arkadaşı olduğu iddia edilen 1 kişinin motosikletle ilerlerken ateş ettiği anlar görülüyor. Bu saldırının hemen ardından evden çıkan M.E.K.'nin M.T.Ş.'nin babasına ait dürümcüye silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı.

EVE ATEŞ AÇAN SALDIRGAN DA TUTUKLANDI

Yaşanan olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, M.E.K.'nin yaşadığı binaya ateş açan M.T.Ş.'nin adresini tespit etti. Devam eden çalışmalarda eve ateş açan M.T.Ş. ve yanında bulunan H.K. ve E.Y. yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.T.Ş., 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Ateşli silahla kanununa muhalefet' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.