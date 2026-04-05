Ormanın hayaleti" vaşak Çankırı’da görüntülendi | Video

"Ormanın hayaleti" vaşak Çankırı'da görüntülendi | 05.04.2026 | 13:45

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen türlerden birisi olan ve 'ormanın hayaleti' olarak adlandırılan vaşaklar, yerleştirilen fotokapanlar ile görüntülendi. Görüntülerde vaşakların ormanda yürüdüğü görülüyor.