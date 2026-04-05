Bursa’da park meselesi kavgaya dönüştü | Video

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı olayda çevrede panik yaşandı.

Olay, Orhangazi ilçesinde yıkılan eski terminal alanı yakınındaki İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında park halinde bulunan minibüsün arkasına aracını park etmek isteyen bir sürücü ile minibüs şoförü arasında tartışma çıktı. Minibüs sürücüsünün parkın yasak olduğunu söylemesi üzerine başlayan sözlü atışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, polis ve vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sona erdirildi.



Yaşanan arbede sonrası taraflar sakinleştirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.