İran'ın düşürdüğünü iddia ettiği Amerikan C-130 Hercules uçağı enkazı kamerada | Video

05.04.2026 | 13:53

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada, bir C-130 askeri nakliye uçağı ile 2 Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopterin düşürüldüğü belirtilerek, “Düşman pilotlarını kurtarmak için yaptığı çaresiz ve düşmanca girişimin ardından, İsfahan'ın güneyindeki düşman uçakları vurularak yok edilmiştir” denildi.