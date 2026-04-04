İl Emniyet Müdürü operasyonu sahada yönetti, binlerce uyuşturucu madde ele geçirildi | Video
04.04.2026 | 15:16
Antalya'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda binlerce uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 22 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu tarafından sahadan yönetildiği bildirildi.
OPERASYONU EMNİYET MÜDÜRÜ YÖNETTİ
Uyuşturucu maddelerin, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya sürüleceği yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçildi. Operasyonun, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu tarafından sahadan bizzat yönetildiği bildirildi.
Operasyonda, 16 bin 856 adet ecstasy, 11 kilo 735 gram esrar, 806 adet sentetik ecza, 712 gram eroin, 156 bin adet sentetik kannabinoid (A4), 33 kök hint keneviri, 3 gram sentetik kannabinoid, 2,8 gram kokain ve 1,45 litre sıvı sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 22'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
