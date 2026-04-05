Karaman'da tüfekle rastgele ateş açıldı: Saçmalar otomobil ile binaya isabet etti | Video 05.04.2026 | 08:04 Karaman'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerin tüfekle çevreye rastgele ateş açması sonucu saçmalar park halindeki bir otomobil ile binaya isabet etti.

Olay, saat 01.00 sıralarında Kırbağı Mahallesi 316. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yanlarında getirdikleri tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, tüfekten çıkan saçmaların sokak üzerinde park halindeki bir otomobille binaya isabet ederek zarar verdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekibi, sokak üzerinde ve saçmaların isabet ettiği araçla binada inceleme yaparak boş kovanları topladı.Polis, çevreye ateş açarak kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.