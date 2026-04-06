Adana’da feci kaza kamerada: Panelvan araç takla attı | Video 06.04.2026 | 09:41 Adana’da otoyol Batı gişeleri girişinde kontrolden çıkan panelvan aracın bariyerlere çarparak takla attığı kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, otoyol Adana istikameti Batı gişeler girişinde seyir halinde olan panelvan araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak savruldu.



Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, araçta bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.



Öte yandan, kaza anı aynı istikamette ilerleyen başka bir aracın kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.