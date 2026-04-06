Tekirdağ'da motosiklet otomobile ok gibi saplandı | Video

06.04.2026 | 16:08

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşamüstü saatlerinde Mustafa Kemal Caddesi üzerinde, Muratlı Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Y. idaresindeki motosiklet, seyir halindeki bir otomobile yandan çarptı.


Çarpışmanın şiddeti kameralara yansıdı
Kaza sonrası ortaya çıkan görüntüler, çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi. Fotoğraflarda; beyaz renkli otomobilin sağ arka kapı ve çamurluk kısmında ciddi hasar oluştuğu, motosikletin ön tekerleği ile süspansiyon aksamının aracın gövdesine saplandığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle motosikletin diğer parçalarının ise yola savrulduğu dikkat çekti.


Hastane önünde olması avantaj sağladı
Kazanın hastane önünde meydana gelmesi, yaralıya müdahaleyi hızlandırdı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü O.Y., olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri tarafından Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

