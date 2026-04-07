'Karagümrük çetesi' olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde operasyon: 28 gözaltı | Video

07.04.2026 | 09:12

Kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Fatih başta olmak üzere İstanbul genelinde suç örgütü faaliyetleri yürüten yapılanmaların tespiti ve deşifresi amacıyla söz konusu çeteye yönelik İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Erzincan'ı kapsayan toplam 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Özel harekat timlerinin de yer aldığı baskınlarda, adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlılara ilişkin yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.
