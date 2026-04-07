Batman merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 şüpheli tutuklandı | Video

07.04.2026 | 09:53

Batman merkezli 6 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 332 milyon lira hesap hareketi bulunan 16 şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri, üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesapları ile uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları, yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaptıkları tespit edildi. Operasyon gözaltına alınan 16 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bilişim dolandırıcılarına 9 ilde eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı | Video 02:04
Bilişim dolandırıcılarına 9 ilde eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı | Video 07.04.2026 | 09:17
Bursa’da eşinin satır ve bıçakla 15 parçaya ayırdığı adamın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:47
Bursa'da eşinin satır ve bıçakla 15 parçaya ayırdığı adamın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.04.2026 | 09:14
Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 20 gözaltı | Video 01:31
Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 20 gözaltı | Video 07.04.2026 | 09:13
İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 17 kişi yakalandı | Video 00:28
İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 17 kişi yakalandı | Video 07.04.2026 | 09:13
’Karagümrük çetesi’ olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde operasyon: 28 gözaltı | Video 00:23
'Karagümrük çetesi' olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde operasyon: 28 gözaltı | Video 07.04.2026 | 09:12
Son dakika... ’Karagümrük çetesine’ operasyon: 28 gözaltı | Video 00:23
Son dakika... 'Karagümrük çetesine' operasyon: 28 gözaltı | Video 07.04.2026 | 08:55
Esenyurt’ta motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:47
Esenyurt’ta motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 07.04.2026 | 08:02
Sultanbeyli TEM Otoyolu’nda taksinin çarptığı yaya öldü | Video 01:19
Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda taksinin çarptığı yaya öldü | Video 07.04.2026 | 07:57
Bursa’da iki genç kız bıçaklı kavgada birbirlerini yaraladı | Video 01:40
Bursa'da iki genç kız bıçaklı kavgada birbirlerini yaraladı | Video 07.04.2026 | 07:57
Kazaya yapınca plakaları söküp kaçtı ama polisten kaçamadı | Video 03:18
Kazaya yapınca plakaları söküp kaçtı ama polisten kaçamadı | Video 07.04.2026 | 07:38
Batman’da heyelan: Üniversitenin yolu ulaşıma kapandı 01:08
Batman'da heyelan: Üniversitenin yolu ulaşıma kapandı 06.04.2026 | 20:14
Maltepe’de motor kiralama cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı 02:42
Maltepe’de motor kiralama cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı 06.04.2026 | 18:16
Şanlıurfa’da sağanak yağış fabrikayı göle çevirdi 01:22
Şanlıurfa’da sağanak yağış fabrikayı göle çevirdi 06.04.2026 | 17:53
Tekirdağ’da motosiklet otomobile ok gibi saplandı | Video 00:43
Tekirdağ'da motosiklet otomobile ok gibi saplandı | Video 06.04.2026 | 16:08
İstanbul’da 3 çocuk annesi Yonca Kölge cinayeti olayına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 00:11
İstanbul'da 3 çocuk annesi Yonca Kölge cinayeti olayına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 06.04.2026 | 14:21
Silahlı saldırıya çakmakla böyle karşılık verdi... | Video 01:05
Silahlı saldırıya çakmakla böyle karşılık verdi... | Video 06.04.2026 | 13:59
İstanbul’daki kan donduran cinayetin zanlısı koca adliyeye sevk edildi | Video 00:20
İstanbul'daki kan donduran cinayetin zanlısı koca adliyeye sevk edildi | Video 06.04.2026 | 13:45
Aksaray’da patisiyle uyuşturucuların yerini gösteren narkotik köpeği ’Yalman’ kamerada | Video 01:41
Aksaray'da patisiyle uyuşturucuların yerini gösteren narkotik köpeği 'Yalman' kamerada | Video 06.04.2026 | 13:13
Esenyurt’ta kapıları açamayan hırsız koridora tuvaletini yaptı | Video 00:36
Esenyurt'ta kapıları açamayan hırsız koridora tuvaletini yaptı | Video 06.04.2026 | 12:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY