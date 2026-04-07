Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 20 gözaltı | Video
07.04.2026 | 09:13
Üsküdar Belediyesi’nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı.
İddialara göre, yapı ruhsatı süreçlerinde ada ve parsel bazlı oluşturulan excel tabloları üzerinden renk kodlarıyla işlem yapıldı. Bu sistemde "mavi" renk anlaşma sağlandığını, "kırmızı" anlaşma sağlanamadığını, "yeşil" henüz görüşme yapılmadığını, "turuncu" ise görüşmenin sürdüğünü ifade etti. Ruhsat işlemlerinin, projeye uygunluktan ziyade talep edilen ödemelerin yapılıp yapılmadığına göre ilerletildiği ileri sürüldü.
Üsküdar Belediyesi'nde görevli mühendislerin iskan ruhsatı sürecinde inşaatlarda denetimler gerçekleştirdiği, bu denetimlerde mevzuata aykırılıkların tespit edildiği öğrenildi. Tespitlere ilişkin bina görselleri ve teknik verilerin, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan sunumlarla Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A.'ya aktarıldığı, bu değerlendirmelerin belediye binasında yapılan toplantılarda ele alındığı belirtildi. Söz konusu toplantılara belediye başkan yardımcısı F.D.'nin de katıldığı öğrenildi. İskan ruhsatı süreçlerinde de benzer usulsüzlüklerin yaşandığı, müteahhitlerden talep edilecek menfaatlerin bu toplantılarda belirlendiği ve ilgili kişilerin bu doğrultuda yönlendirildiği ifade edildi.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda, İstanbul ve Yalova'da toplam 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:04
04:47
01:31
00:28
00:23
00:23
01:47
01:19
01:40
03:18
01:08
02:42
01:22
00:43
00:11
01:05
00:20
01:41
00:36
