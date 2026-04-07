Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 20 gözaltı | Video

07.04.2026 | 09:13

Üsküdar Belediyesi’nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. üzerinden yapı ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A.'nın belediye binasında kendisine tahsis edilen odada "başkan yardımcısı" unvanını kullandığı ve çeşitli organizasyonlarda bu şekilde tanıtıldığı belirlendi. Ayrıca, yapı ruhsatı verilmesi sürecinde yetkili birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olmasına rağmen, Kent A.Ş. üzerinden yürütüldüğü öğrenildi.

İddialara göre, yapı ruhsatı süreçlerinde ada ve parsel bazlı oluşturulan excel tabloları üzerinden renk kodlarıyla işlem yapıldı. Bu sistemde "mavi" renk anlaşma sağlandığını, "kırmızı" anlaşma sağlanamadığını, "yeşil" henüz görüşme yapılmadığını, "turuncu" ise görüşmenin sürdüğünü ifade etti. Ruhsat işlemlerinin, projeye uygunluktan ziyade talep edilen ödemelerin yapılıp yapılmadığına göre ilerletildiği ileri sürüldü.

Üsküdar Belediyesi'nde görevli mühendislerin iskan ruhsatı sürecinde inşaatlarda denetimler gerçekleştirdiği, bu denetimlerde mevzuata aykırılıkların tespit edildiği öğrenildi. Tespitlere ilişkin bina görselleri ve teknik verilerin, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan sunumlarla Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A.'ya aktarıldığı, bu değerlendirmelerin belediye binasında yapılan toplantılarda ele alındığı belirtildi. Söz konusu toplantılara belediye başkan yardımcısı F.D.'nin de katıldığı öğrenildi. İskan ruhsatı süreçlerinde de benzer usulsüzlüklerin yaşandığı, müteahhitlerden talep edilecek menfaatlerin bu toplantılarda belirlendiği ve ilgili kişilerin bu doğrultuda yönlendirildiği ifade edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda, İstanbul ve Yalova'da toplam 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
