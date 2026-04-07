Son dakika... 'Karagümrük çetesine' operasyon: 28 gözaltı | Video

07.04.2026 | 08:55

Son dakika haberleri... Kamuoyunda ‘Karagümrük çetesi’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Fatih başta olmak üzere İstanbul genelinde olarak bilinen suç örgütü faaliyetleri yürüten yapılanmaların tespiti ve deşifresine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda, liderliğini N.E.'nin yaptığı kamuoyunda 'Karagümrük çetesi' olarak bilinen suç örgütü takibe alındı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, İzmir ve Erzincan'da örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.

