Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Barışın sesi" sporla yükselecek | Video

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Barışın sesi

05.04.2026 | 11:50

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Barışın sesini yükseltmeye de çalışıyoruz. Çünkü etnospor hareketinde 4 değerimizden bir tanesi barış." dedi.

Bilal Erdoğan, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen 8. Etnospor Forumu'nun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu forumda temel temanın 2027'de yapılması planlanan Ethnosports 2027 etkinliği olduğunu söyledi.

Geleneksel sporların en büyük organizasyonunu 4 yılda bir yapmak istediklerini belirten Erdoğan, bölgesel bir spor etkinliğinden ziyade küresel bir etkinlik olmasını istediklerini dile getirdi.

Arjantinli, Meksikalı üyelerin de sporlarını yansıtabildiği, Japonyaların ve Endonezyalıların da sporunu yansıtabildiği, Afrikalı branşların da kendini gösterebildiği bir küresel organizasyondan bahsettiklerini aktaran Erdoğan, "Dolayısıyla 1 yılı aşkın süredir yaptığımız altyapı çalışmalarını buradaki paydaşlarımızla masaya yatırıyoruz. Onların somut katkılarını alıyoruz ve Ethnosports 2027'nin nasıl daha başarılı olabileceğini aslında burada gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Bilal Erdoğan, 21-24 Mayıs tarihlerinde İstanbul Etnospor Kültür Festivali sırasında 2027'deki organizasyonun (Ethnosports 2027) hangi ülkede yapılacağını açıklamayı planladıklarını belirtti.

"Yeniden spor barışın, kardeşliğin ve diyaloğun bir zemini haline gelsin"

Bu yıl bölgedeki savaşların artarak devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşı ve Gazze'deki soykırımın üstüne bir de İran'a olan saldırı ve bölgedeki diğer çatışmaların eklendiğini kaydetti.

Böyle bir ortamda barışa ihtiyaç olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Barışın sesini yükseltmeye de çalışıyoruz. Çünkü etnospor hareketinde 4 değerimizden bir tanesi barış. Sporun barışa, kardeşliğe, diyaloğa katkı sağlaması beklenirken, sporun da çatışmanın bir alanı haline neredeyse geldiğini görüyoruz. İşte Rus atletlerin engellenmesi, Rus atletlere uygulananların İsrail'e uygulanmaması. Şu anda İran'ın Dünya Kupası'na katılıp katılamayacağı, bunları konuşuyoruz. Yani bir yandan sporun bu tür barışa katkı sağlayacak nosyonunun zayıfladığı bir dünyada biz insanlığın ortak kültürel mirasını merkeze alarak, sporun yeniden bu rolünü kazanabileceğini düşünüyoruz ve etnospor hareketi bunu da hedefliyor. Biz kendi geleneksel sporlarımızı ihya ederken, kültürel yönünü ön plana çıkaralım. Rekabeti, aramızdaki çatışmayı beslemesin, aramızdaki diyaloğu beslesin. Bu vesileyle de yeniden spor barışın, kardeşliğin ve diyaloğun bir zemini haline gelsin. O mesajı da güçlü bir şekilde verdik ve ümit ediyorum ki Ethnosports 2027 bu anlamda etnospor hareketinin evriminde, gelişmesinde çok büyük bir atlama taşı olacak."

Bilal Erdoğan, Ethnosports 2027'yi bir "yeni evreye geçiş" olarak niteleyerek, "Umuyorum dünya barışına da katkısı o anlamda büyük olur." ifadesini kullandı.

