Başkan Erdoğan'a sahnede sevgi seli: Down sendromlu minik hayranı dakikalarca sarıldı! "Havva'ya trilyonları verseniz bu kadar sevinmez"

01 Haziran 2026 | 11:59

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliğindeki konuşması sırasında platforma çıkarak sarılan, yüzünü okşayıp öpen ve işaret diliyle "evlerine dolma yemeye davet eden" down sendromlu genç kız ve annesi, yaşadıkları mutluluğu anlattı.