CHP'de çifte bayramlaşma krizi! Genel Merkez, Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanıyor

29 Mayıs 2026 | 21:37

CHP’de bitmek bilmeyen koltuk savaşları ve kurultay kaoslarının ardından mahkemeden çıkan "mutlak butlan" kararı partiyi çift başlılık krizine sürükledi. Mahkeme kararıyla Özgür Özel’in koltuktan indirilip Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden Genel Başkanlık makamına dönmesiyle başlayan kargaşa, yarın (30 Mayıs Cumartesi) düzenlenecek olan "alternatifli" bayramlaşma törenleriyle zirve yapacak. Genel merkezde konuşma yapmaya hazırlanan Kılıçdaroğlu'nun "Henüz konuşmadım, anlatacaklarım var" sözlerine açıklık getirmesi bekleniyor.