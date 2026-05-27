Başkan Erdoğan Mehmetçik ile bayramlaştı: "EFES-2026’da gücümüzü dünyaya gösterdik" | Video

27 Mayıs 2026 | 14:35

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne’de konuşlu 9’uncu Hudut Tugay Komutanlığına bağlı olarak Yunanistan sınırında görev yapan Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki Mehmetçik ile bayramlaştı. Başkan Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta 50 farklı ülkeden dost, kardeş ve müttefik personelin de katılımıyla icra ettiğimiz Efes-2026 Tatbikatı’nda bu vasfımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik" ifadelerine yer verdi.