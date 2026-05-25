Video Haber Mutlak butlan kararı CHP'yi nasıl etkileyecek? Yeni bir bölünme mi, yeni bir parti mi?
Mutlak butlan kararı CHP'yi nasıl etkileyecek? Yeni bir bölünme mi, yeni bir parti mi?

Mutlak butlan kararı CHP'yi nasıl etkileyecek? Yeni bir bölünme mi, yeni bir parti mi?

25 Mayıs 2026 | 14:48

CHP'de "değişim" diye başlayan süreç, 38. olağan kurultay'a ilişkin usulsüzlük iddialarıyla yargıya taşındı... Ve sonuç: üst mahkemenin ''mutlak butlan kararı'' ile tekrar başa dönüldü... Gözler Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesine çevrildi... Peki CHP'yi şimdi ne bekliyor? yeni bir bölünme mi? yoksa yeni bir parti mi? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin tarafından hazırlanan CHP'nin kuruluşundan bugüne uzanan kavgalı ve sancılı siyasi yolculuğu...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mutlak butlan kararı CHP’yi nasıl etkileyecek? Yeni bir bölünme mi, yeni bir parti mi? 12:21
Mutlak butlan kararı CHP'yi nasıl etkileyecek? Yeni bir bölünme mi, yeni bir parti mi? 25.05.2026 | 14:43
SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir! 34:08
SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir! 25.05.2026 | 14:11
SON DAKİKA: CHP genel merkezi girişine mutlak butlan kararı asıldı, tabelalar değişti 03:45
SON DAKİKA: CHP genel merkezi girişine "mutlak butlan" kararı asıldı, tabelalar değişti 25.05.2026 | 13:08
Kırşehir’de sağanak sele neden oldu 00:59
Kırşehir'de sağanak sele neden oldu 24.05.2026 | 18:13
Özel’in CHP Genel Merkezi’ndeki afişi indirildi 01:46
Özel'in CHP Genel Merkezi'ndeki afişi indirildi 24.05.2026 | 17:53
SON DAKİKA: Özgür Özel CHP Genel Merkezi’nden ayrılıyor 05:00
SON DAKİKA: Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyor 24.05.2026 | 15:54
SON DAKİKA | Özgür Özel destekçisi CHP’liler polise saldırdı: Çevik Kuvvet Ekipleri, Genel Merkez’e giriş yaparak içeriyi tahliye ettiler 09:50
SON DAKİKA | Özgür Özel destekçisi CHP'liler polise saldırdı: Çevik Kuvvet Ekipleri, Genel Merkez'e giriş yaparak içeriyi tahliye ettiler 24.05.2026 | 15:06
SON DAKİKA | Özgür Özel destekçisi CHP’liler polislere saldırdı: Genel Merkez’de provokasyona giriştiler 05:16
SON DAKİKA | Özgür Özel destekçisi CHP'liler polislere saldırdı: Genel Merkez'de provokasyona giriştiler 24.05.2026 | 15:05
SON DAKİKA | CHP Genel Merkezi’nde ’tahliye’ kavgası: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında arbede 37:01
SON DAKİKA | CHP Genel Merkezi'nde 'tahliye' kavgası: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında arbede 24.05.2026 | 10:21
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı! | Video 01:16
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı! | Video 23.05.2026 | 17:05
’Mutlak butlan’ piyasalara nasıl yansıdı? Yatırımcılar ne yapmalı? İslam Memiş cevapladı | Video 04:18
'Mutlak butlan' piyasalara nasıl yansıdı? Yatırımcılar ne yapmalı? İslam Memiş cevapladı | Video 23.05.2026 | 16:53
MHP lideri Devlet Bahçeli: Tarihin doğru yerinde duruyoruz | Video 36:22
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Tarihin doğru yerinde duruyoruz" | Video 23.05.2026 | 15:59
Bakan Bayraktar duyurdu: KKTC’ye doğal gaz götüreceğiz | Video 01:03
Bakan Bayraktar duyurdu: "KKTC'ye doğal gaz götüreceğiz" | Video 23.05.2026 | 14:55
SON DAKİKA: YSK yerel seçim başvurusunu reddetti! Özgür Özel grup başkanı seçildi | Video 02:17
SON DAKİKA: YSK yerel seçim başvurusunu reddetti! Özgür Özel grup başkanı seçildi | Video 23.05.2026 | 13:18
Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı A Haber’e konuştu 07:32
Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı A Haber'e konuştu 23.05.2026 | 00:52
Biga’da silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti 00:41
Biga'da silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti 22.05.2026 | 23:53
Firari Umut Altaş ABD’de böyle gözaltına alındı 00:51
Firari Umut Altaş ABD'de böyle gözaltına alındı 22.05.2026 | 23:06
Gülistan Doku soruşturmasında firari Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı 00:23
Gülistan Doku soruşturmasında firari Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı 22.05.2026 | 22:52
Bakan Bayraktar: Türkiye enerjide sessiz devrim yaptı 25:14
Bakan Bayraktar: Türkiye enerjide sessiz devrim yaptı 22.05.2026 | 19:05
Başkan Erdoğan: Enerji milli güvenliğin güç unsurudur | Video 20:14
Başkan Erdoğan: "Enerji milli güvenliğin güç unsurudur" | Video 22.05.2026 | 16:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA