SON DAKİKA | Özgür Özel destekçisi CHP'liler polise saldırdı: Çevik Kuvvet Ekipleri, Genel Merkez'e giriş yaparak içeriyi tahliye ettiler

24 Mayıs 2026 | 15:18

Son dakika... Gelen yeni bilgilere göre; Polis tahliye için CHP Genel Merkez'ine giriş yaptı! CHP'deki 'mutlak butlan' kararının ardından Genel Merkez binasında bulunan Özgür Özel ve yönetiminin binadan tahliye edilmesi bekleniyor. Sabahın erken saatlerinde parti binasına gelen Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ile Özgür Özel destekçileri arasında sert arbede yaşandı. Ankara Valiliği de CHP Genel Merkezi için emniyete talimat verdi.Genel Merkez önündeki CHP'lilerin polislere müdahale edip, saldırıda bulunduğu görüldü.