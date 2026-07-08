NATO Zirvesi'nde Başkan Erdoğan’ın kalemi ilgi odağı oldu | Video
08 Temmuz 2026 15:37
NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki kalem, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve SSB Başkanı Haluk Görgün tarafından yakından incelendi.
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