Başkan Erdoğan'dan 36. NATO Zirvesi açılış konuşmasında savunma vurgusu: "Türkiye savunmada atılım yaptı" | Video
08 Temmuz 2026 12:39
Başkan Erdoğan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin açılışında konuştu... Konuşmasında Türkiye'nin savunma alanındaki gelişmesine vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Kuşkusuz ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibarıyla dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. İttifakta bize tahsis edilen 361 yetenek hedefinin neredeyse tamamını 3 yıl içinde, taahhüt edilen tarihinden öncesinde karşılamış olacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan "İnsansız Sistemlere Karşı Koyma Mükemmeliyet Merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz" açıklaması yaptı.
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