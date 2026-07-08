ABD Başkanı Trump'tan Liderler Zirvesi sonrası kritik görüşme! Zelenski ile bir araya geldi: Putin ile Zelenski anlaşma istiyor | Video 08 Temmuz 2026 16:41 SON DAKİKA... 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası Ukrayna lideri Zelenski ile bir araya gelen ABD Başkanı Trump açıklamalarda bulundu. "Putin ile Zelenski anlaşma istiyor" ifadelerini kullanan Trump, İran Savaşı'na da değindi. Trump "İran'ı bu akşam da büyük ihtimal vurabiliriz" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Trump'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

NATO Zirvesi gerçekten harikaydı. Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan benim uzun zamandan beri çok iyi bir dostum, çok güçlü, çok iyi birisi, harika bir iş çıkartıyor ve dünya bunu gördü zaten. Havaalanından gittiğimiz yerlere kadar benimle birlikteydi. Kendisiyle harika bir toplantı yaptık.

Birçok savaşı sonlandırdık, bitirdik. Bu belki de en kolayı olacaktı ama Putin zorlu bir karakter, buradaki beyefendi de zorlu bir karakter. Dolayısıyla işi içerisinde birçok taahhüt var, herkes ülkesini seviyor ama son birkaç haftada önemli ilerlemeler kaydettik.

Akıllanmaları lazım. İran'ı bu akşam da büyük ihtimal vurabiliriz. Bütün savaş İran'ın nükleersizleştirilmesiydi. Biz onların nükleer silah sahibi olmasını istemiyoruz. Hepsi çılgınlar. 47 yıldır Ortadoğu'nun zorbası olduğunu gördük ama artık değiller. Nükleer silaha da sahip olmazlar ben artık buradayım.

Putin savaşın bitmesini istiyor. Bugün Putin ile görüşeceğim.