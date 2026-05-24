SON DAKİKA: Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyor

24 Mayıs 2026 | 16:14

CHP Genel Başkanlığı görevi mahkeme kararı ile sona eren Özgür Özel, polis müdahalesi sonrası CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyor. Özgür Özel parti binasından çıkarken, 'Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Çok üzgünüm, geri gelmek üzere çıkıyorum.' ifadelerini kullandı.