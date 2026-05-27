MHP lideri Bahçeli, Merhum Türkeş'in kabrini ziyaret etti | Video 27 Mayıs 2026 | 08:56 Milliyetçi Hareket Parti (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayram namazı sonrası MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

MHP lideri Bahçeli, Bayram namazı sonrası MHP kurucu lideri merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli ve beraberindeki partililer, Kur-an'ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfil bırakarak, bakır ibrikle su döktü.