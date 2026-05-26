Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı: Yeni dönemin parlayan yıldızı Türkiye'miz olacak

26 Mayıs 2026 | 12:09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayınladı. Mesajında büyük ve güçlü Türkiye vurgusu yapan Başkan Erdoğan “Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan Terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir” ifadelerini kullandı.