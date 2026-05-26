İzmir'de CHP mitingine Valilik izin vermedi, arbede çıktı! Uyarılara aldırış etmeyen gruba polis ekipleri müdahale etti | Video

26 Mayıs 2026 | 14:56

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel'in İzmir'de düzenlemek istediği ve İzmir Valiliği tarafından izin verilmeyen miting öncesi tansiyon yükseldi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmak isteyen ve emniyet güçlerinin dağılın uyarılarına aldırış etmeyen gruba polis ekipleri müdahale etti.