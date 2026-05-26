İzmir'de CHP mitingine Valilik izin vermedi, arbede çıktı! Uyarılara aldırış etmeyen gruba polis ekipleri müdahale etti | Video
26 Mayıs 2026 | 14:56
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel'in İzmir'de düzenlemek istediği ve İzmir Valiliği tarafından izin verilmeyen miting öncesi tansiyon yükseldi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmak isteyen ve emniyet güçlerinin dağılın uyarılarına aldırış etmeyen gruba polis ekipleri müdahale etti.
MEYDAN POLİS BARİKATIYLA KAPATILDI
İzinsiz miting ısrarının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde teyakkuza geçti. Cumhuriyet Meydanı polis barikatlarıyla tamamen yaya ve araç trafiğine kapatılırken, meydan çevresine çok sayıda çevik kuvvet otobüsü ve TOMA konuşlandırıldı. Meydana giriş ve çıkışlar tamamen durduruldu.
Meydan çevresindeki barikatların önünde toplanmaya başlayan kalabalık, sloganlar attı. Emniyet güçlerinin izinsiz toplanmanın kanuna aykırı olduğu ve grubun dağılması gerektiği yönündeki anonslarına rağmen alanda beklemekte ısrar eden gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etmeye başladı.
Bölgede emniyet güçleri ile grup arasındaki gerginlik sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:56
01:30
Başkan Erdoğan, Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti 26.05.2026 | 14:27
05:18
Son dakika: Kılıçdaroğlu ekibinden eski PM'ye görev dilekçesi 26.05.2026 | 12:15
06:46
10:52
01:21
Muş’ta sağanak ve dolu yağışı: İş yerlerini su bastı 26.05.2026 | 01:41
00:47
Takla atan ATV'deki 2 çocuk yaralandı... O anlar kamerada 25.05.2026 | 19:25
12:21
34:08
03:45
00:59
Kırşehir'de sağanak sele neden oldu 24.05.2026 | 18:13
01:46
Özel'in CHP Genel Merkezi'ndeki afişi indirildi 24.05.2026 | 17:53
05:00
SON DAKİKA: Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyor 24.05.2026 | 15:54
09:50
05:16
37:01
01:16
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı! | Video 23.05.2026 | 17:05
04:18
36:22
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Tarihin doğru yerinde duruyoruz" | Video 23.05.2026 | 15:59
01:03
Bakan Bayraktar duyurdu: "KKTC'ye doğal gaz götüreceğiz" | Video 23.05.2026 | 14:55