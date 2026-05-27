Bakan Güler, Selimiye Camii'nde vatandaşlarla bayramlaştı | Video
27 Mayıs 2026 | 09:43
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii'nde bayram namazını kılarak vatandaşlarla bayramlaştı.
Bakan Güler'e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay da eşlik etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:20
Bakan Güler, Selimiye Camii'nde vatandaşlarla bayramlaştı | Video 27.05.2026 | 09:34
04:39
MHP lideri Bahçeli, Merhum Türkeş’in kabrini ziyaret etti | Video 27.05.2026 | 08:45
08:11
Başkan Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı | Video 27.05.2026 | 08:40
00:56
01:30
Başkan Erdoğan, Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti 26.05.2026 | 14:27
05:18
Son dakika: Kılıçdaroğlu ekibinden eski PM'ye görev dilekçesi 26.05.2026 | 12:15
06:46
10:52
01:21
Muş’ta sağanak ve dolu yağışı: İş yerlerini su bastı 26.05.2026 | 01:41
00:47
Takla atan ATV'deki 2 çocuk yaralandı... O anlar kamerada 25.05.2026 | 19:25
12:21
34:08
03:45
00:59
Kırşehir'de sağanak sele neden oldu 24.05.2026 | 18:13
01:46
Özel'in CHP Genel Merkezi'ndeki afişi indirildi 24.05.2026 | 17:53
05:00
SON DAKİKA: Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyor 24.05.2026 | 15:54
09:50
05:16
37:01
01:16
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı! | Video 23.05.2026 | 17:05