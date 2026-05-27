Başkan Erdoğan: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

27 Mayıs 2026 | 12:29

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı namazını Çamlıca Camii'nde kıldıktan sonra namaz çıkışı önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Bayramlar sevgi, saygı, birlik beraberlik dayanışma günleridir. Kurban Bayramı'da bunlardan bir tanesidir. Kurban Bayramı bir teslimiyet bayramıdır." İfadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca; "Gazze'de yaşananlar ayrı bir duruş, rabbim inşallah bir an önce Netanyahu denilen zalim de inanıyorum ki gereken dersi alacaktır. " dedi