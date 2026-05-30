Mansur Yavaş tarafını seçti! CHP’de kılıçlar çekildi: Kılıçdaroğlu-Özel düellosu

30 Mayıs 2026 | 14:57

2.5 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, kalabalık bir grup tarafından karanfillerle karşılandı. Özgür Özel ise bugün aynı saatlerde, Ankara İl Başkanlığı'nın bulunduğu Güvenpark'ta partililerle bir araya geldi. Karşılıklı bir gövde gösterisi yaşandı. Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın nasıl bir tutum takınacağı da merak konusu oldu. Yavaş, seçimini Özgür Özel'den yana kullandı.