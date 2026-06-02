Çeşme Belediyesi'nde rüşvet itirafı | Video

02 Haziran 2026 | 11:55

İzmir'in Çeşme ilçesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde mimar olarak çalışan Efe Sağlamer, boşanma aşamasındaki eşi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer hakkında rüşvet, irtikap ve usulsüzlük iddialarıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Piyasa değeri 120 bin lira olan lüks bir cep telefonunun 'menfaat' karşılığı rüşvet verildiği öne sürülen ve organize imar rantı iddialarını içeren şikayet dilekçesinin ardından Efe Sağlamer, eşini telefonla video kaydına alarak konuşturmaya çalıştı.