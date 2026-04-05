Bakan Gürlek’ten avukatlar günü mesajı: “Avukatlar adaletin en güçlü teminatıdır” | Video

05.04.2026 | 10:27

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, avukatların adalet sistemindeki kritik rolüne dikkat çekerek, savunma makamının temsilcisi olan avukatların adaletin en güçlü teminatı olduğunu vurguladı. Gürlek, Türkiye Yüzyılı hedefleri kapsamında daha güven veren bir yargı sistemi için avukatların katkısının büyük önem taşıdığını belirtti. Bakan Gürlek, Avukatlar Günü’nü kutladı.