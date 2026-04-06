Şehit polis memuru Seçkin Yalçın için emniyette tören düzenlendi 06.04.2026 | 16:16 İstanbul Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Güçlükle ayakta duran acılı baba, tören mangasında omuzlarda taşınan şehidin naaşına dokunarak yürüdü.

30 Mart'ta polis minibüsünün karıştığı kazada Polis Memuru Mustafa Aydın şehit olmuş, 1'i ağır 29 polis memuru yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın'dan (36) da dün acı haber gelmişti. Polis teşkilatına 8 Haziran 2011'de dahil olan Yalçın'ın, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesin'de yapılan tüm müdahaleye rağmen olaydan yedi gün sonra kurtarılamadığı ve şehit olduğu açıklanmıştı. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde görevli şehit polis memuru Seçkin Yalçın için bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Bekar olduğu öğrenilen 15 yıllık emniyet mensubu Yalçın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Kozlu Gasilhanesi'nden alındıktan sonra tören için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Burada şehit için saygı duruşunda bulunuldu. Törene, şehidin annesi, babası ve kardeşleri ile aile yakınları, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ve şehidin meslektaşları katıldı. Okunan duanın ardından Seçkin Yalçın'ın naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada polisin desteğiyle ayakta durabilen acılı baba, tören mangasında taşınan oğlundan ayrılamadı.



Mesleğe 2011 yılında giren şehit polis memuru Seçkin Yalçın'ın cenazesi, bugün memleketi Elazığ'a götürülecek. Yalçın'ın naaşı, yarın Elazığ kent merkezindeki İmam-ı Azam Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aynı gün Keban İlçesi Akçatepe Köyü'nde toprağa verilecek.