Avcılar'da iş yerinde arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü! | Video

07.04.2026 | 10:27

Avcılar'da Mustafa Arancı (41), kendine ait araç kiralama şirketinde konuk ettiği arkadaşı Sercan Ş.(33) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Şüpheli Sercan Ş. olay yerinden kaçtı. Kaçma anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, 4 Nisan Cumartesi günü saat 00.45 sıralarında Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'nde bulunan araç kiralama şirketinde meydana geldi. Mustafa Arancı arkadaşı Sercan Ş.'yi araç kiralama şirketine ait büroda misafir etti. İki arkadaş arasında bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Bu sırada Sercan Ş., yanında taşıdığı tabancayı çekerek Arancı'ya ateş etti. Sağ bacağından vurulan Mustafa Arancı ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Arancı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, silahlı saldırının ardından kaçarken güvenlik kamerası tarafından kaydedilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri cinayet şüphelisini yakalamak için incelemelerini sürdürürken, Mustafa Arancı'nın cenazesi otospinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından alındı. Arancı için Merkez Ulu Camii'ne cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Arancı'nın cenazesi Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

