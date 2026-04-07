"Nakliye çetesine" İstanbul merkezli 6 ilde operasyon | Video
07.04.2026 | 14:12
İstanbul'da daha ucuza taşımacılık yapacaklarını söyleyerek kandırdıkları kişilerin mallarını çalan çeteye yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Daha önceki operasyonlarda yakalanan 5 şüphelinin tutuklandığı öğrenilirken, 20 ton alüminyum ve 32 adet hurda motosiklet, piyasa değeri 70 bin dolar olduğu tespit edilen ketçap ele geçirildi.
9 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI
Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler tarafından çetenin diğer üyelerini yakalamak için düğmeye basıldı ve İstanbul, Aksaray, Konya, Bursa, Kocaeli ve Gaziantep illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hırsızlık çetesinin 9 şüphelisi daha yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Büro Amirliği'nde sorgulanırken, sosyal medya üzerinden ilan verip kendi ürünlerini taşıtmak isteyenlerle iletişime geçtikleri tespit edildi. Şüphelilerin müşterilerini ikna etmek amacıyla daha ucuz fiyat teklifi verdikleri öğrenilirken, mağdurlarla anlaştıktan sonra malları yükledikleri tırların plakalarını değiştirdikleri sonrasında kendilerine ait depolara götürdükleri belirlendi. Öte yandan şüphelilerin deposuna da baskın düzenleyen ekipler, depoda piyasa değeri 70 bin dolar olduğu tespit edilen ketçapları ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa DEAŞ terör örgütüne operasyon: 36 gözaltı | Video 07.04.2026 | 13:22
Bisikletli çocuklar otomobille böyle çarpıştı: Kaza anı kamerada | Video 07.04.2026 | 11:08
Bilişim dolandırıcılarına 9 ilde eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı | Video 07.04.2026 | 09:17
Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 20 gözaltı | Video 07.04.2026 | 09:13
İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 17 kişi yakalandı | Video 07.04.2026 | 09:13
Son dakika... 'Karagümrük çetesine' operasyon: 28 gözaltı | Video 07.04.2026 | 08:55
Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda taksinin çarptığı yaya öldü | Video 07.04.2026 | 07:57
Bursa'da iki genç kız bıçaklı kavgada birbirlerini yaraladı | Video 07.04.2026 | 07:57
Kazaya yapınca plakaları söküp kaçtı ama polisten kaçamadı | Video 07.04.2026 | 07:38
Batman'da heyelan: Üniversitenin yolu ulaşıma kapandı 06.04.2026 | 20:14
Maltepe’de motor kiralama cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı 06.04.2026 | 18:16