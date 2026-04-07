Video Yaşam "Nakliye çetesine" İstanbul merkezli 6 ilde operasyon | Video

"Nakliye çetesine" İstanbul merkezli 6 ilde operasyon | Video

07.04.2026 | 14:12

İstanbul'da daha ucuza taşımacılık yapacaklarını söyleyerek kandırdıkları kişilerin mallarını çalan çeteye yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Daha önceki operasyonlarda yakalanan 5 şüphelinin tutuklandığı öğrenilirken, 20 ton alüminyum ve 32 adet hurda motosiklet, piyasa değeri 70 bin dolar olduğu tespit edilen ketçap ele geçirildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayetlerin ardından gerçekleştirilen çalışamların ardından nakliye çetesi deşifre edildi. Şüphelileri yakalamaya yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı. Dolandırıclık Büro Amirliği ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliğinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Yaklaşık 3 ay süren takip ve dinlemeler sırasında yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Ekiplerin operasyon sırasında ele geçirdiği 20 ton alüminyum ve 32 adet hurda motosiklet ele geçirilerek mağdurlara teslim edildi.

9 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI
Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler tarafından çetenin diğer üyelerini yakalamak için düğmeye basıldı ve İstanbul, Aksaray, Konya, Bursa, Kocaeli ve Gaziantep illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hırsızlık çetesinin 9 şüphelisi daha yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Büro Amirliği'nde sorgulanırken, sosyal medya üzerinden ilan verip kendi ürünlerini taşıtmak isteyenlerle iletişime geçtikleri tespit edildi. Şüphelilerin müşterilerini ikna etmek amacıyla daha ucuz fiyat teklifi verdikleri öğrenilirken, mağdurlarla anlaştıktan sonra malları yükledikleri tırların plakalarını değiştirdikleri sonrasında kendilerine ait depolara götürdükleri belirlendi. Öte yandan şüphelilerin deposuna da baskın düzenleyen ekipler, depoda piyasa değeri 70 bin dolar olduğu tespit edilen ketçapları ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nakliye çetesine İstanbul merkezli 6 ilde operasyon | Video 03:39
"Nakliye çetesine" İstanbul merkezli 6 ilde operasyon | Video 07.04.2026 | 14:12
İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışma! Ekipler olay yerine böyle hareket etti | Video 00:58
İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışma! Ekipler olay yerine böyle hareket etti | Video 07.04.2026 | 13:56
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! İşte saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar | Video 39:58
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! İşte saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar | Video 07.04.2026 | 13:22
Şanlıurfa DEAŞ terör örgütüne operasyon: 36 gözaltı | Video 02:02
Şanlıurfa DEAŞ terör örgütüne operasyon: 36 gözaltı | Video 07.04.2026 | 13:22
Bisikletli çocuklar otomobille böyle çarpıştı: Kaza anı kamerada | Video 00:52
Bisikletli çocuklar otomobille böyle çarpıştı: Kaza anı kamerada | Video 07.04.2026 | 11:08
SON DAKİKA: Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Simge Sağın, Melek Mosso ve Mustafa Ceceli dahil 9 isim gözaltında! | Video 01:53
SON DAKİKA: Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Simge Sağın, Melek Mosso ve Mustafa Ceceli dahil 9 isim gözaltında! | Video 07.04.2026 | 10:43
Avcılar’da iş yerinde arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü! | Video 04:35
Avcılar'da iş yerinde arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü! | Video 07.04.2026 | 10:27
Batman merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 şüpheli tutuklandı | Video 00:47
Batman merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 şüpheli tutuklandı | Video 07.04.2026 | 09:53
Bilişim dolandırıcılarına 9 ilde eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı | Video 02:04
Bilişim dolandırıcılarına 9 ilde eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı | Video 07.04.2026 | 09:17
Bursa’da eşinin satır ve bıçakla 15 parçaya ayırdığı adamın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:47
Bursa'da eşinin satır ve bıçakla 15 parçaya ayırdığı adamın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.04.2026 | 09:14
Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 20 gözaltı | Video 01:31
Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 20 gözaltı | Video 07.04.2026 | 09:13
İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 17 kişi yakalandı | Video 00:28
İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 17 kişi yakalandı | Video 07.04.2026 | 09:13
’Karagümrük çetesi’ olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde operasyon: 28 gözaltı | Video 00:23
'Karagümrük çetesi' olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde operasyon: 28 gözaltı | Video 07.04.2026 | 09:12
Son dakika... ’Karagümrük çetesine’ operasyon: 28 gözaltı | Video 00:23
Son dakika... 'Karagümrük çetesine' operasyon: 28 gözaltı | Video 07.04.2026 | 08:55
Esenyurt’ta motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:47
Esenyurt’ta motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 07.04.2026 | 08:02
Sultanbeyli TEM Otoyolu’nda taksinin çarptığı yaya öldü | Video 01:19
Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda taksinin çarptığı yaya öldü | Video 07.04.2026 | 07:57
Bursa’da iki genç kız bıçaklı kavgada birbirlerini yaraladı | Video 01:40
Bursa'da iki genç kız bıçaklı kavgada birbirlerini yaraladı | Video 07.04.2026 | 07:57
Kazaya yapınca plakaları söküp kaçtı ama polisten kaçamadı | Video 03:18
Kazaya yapınca plakaları söküp kaçtı ama polisten kaçamadı | Video 07.04.2026 | 07:38
Batman’da heyelan: Üniversitenin yolu ulaşıma kapandı 01:08
Batman'da heyelan: Üniversitenin yolu ulaşıma kapandı 06.04.2026 | 20:14
Maltepe’de motor kiralama cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı 02:42
Maltepe’de motor kiralama cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı 06.04.2026 | 18:16

