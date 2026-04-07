"Nakliye çetesine" İstanbul merkezli 6 ilde operasyon | Video 07.04.2026 | 14:12 İstanbul'da daha ucuza taşımacılık yapacaklarını söyleyerek kandırdıkları kişilerin mallarını çalan çeteye yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Daha önceki operasyonlarda yakalanan 5 şüphelinin tutuklandığı öğrenilirken, 20 ton alüminyum ve 32 adet hurda motosiklet, piyasa değeri 70 bin dolar olduğu tespit edilen ketçap ele geçirildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayetlerin ardından gerçekleştirilen çalışamların ardından nakliye çetesi deşifre edildi. Şüphelileri yakalamaya yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı. Dolandırıclık Büro Amirliği ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliğinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Yaklaşık 3 ay süren takip ve dinlemeler sırasında yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Ekiplerin operasyon sırasında ele geçirdiği 20 ton alüminyum ve 32 adet hurda motosiklet ele geçirilerek mağdurlara teslim edildi.Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler tarafından çetenin diğer üyelerini yakalamak için düğmeye basıldı ve İstanbul, Aksaray, Konya, Bursa, Kocaeli ve Gaziantep illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hırsızlık çetesinin 9 şüphelisi daha yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Büro Amirliği'nde sorgulanırken, sosyal medya üzerinden ilan verip kendi ürünlerini taşıtmak isteyenlerle iletişime geçtikleri tespit edildi. Şüphelilerin müşterilerini ikna etmek amacıyla daha ucuz fiyat teklifi verdikleri öğrenilirken, mağdurlarla anlaştıktan sonra malları yükledikleri tırların plakalarını değiştirdikleri sonrasında kendilerine ait depolara götürdükleri belirlendi. Öte yandan şüphelilerin deposuna da baskın düzenleyen ekipler, depoda piyasa değeri 70 bin dolar olduğu tespit edilen ketçapları ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.