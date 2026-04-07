Bisikletli çocuklar otomobille böyle çarpıştı: Kaza anı kamerada | Video 07.04.2026 | 11:08 Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bisikletli 2 çocuğun otomobille çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yere savrularak yaralanan çocukların hastanedeki tedavilerinin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletleriyle ilerleyen 2 çocuk, karşı yönden gelen Sinan T. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan çocuklar yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar zaman kaybetmeden yaralı çocukların yardımına koşarken, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Onur Ç. ile Resul B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.Öte yandan, kazanın bir binaya ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, çocukların bisikletle ilerlediği sırada otomobille çarpıştıkları ve çarpmanın etkisiyle yere savruldukları anlar net şekilde görüldü.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayın detaylarının araştırıldığı öğrenildi.