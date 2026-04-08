Başkan Erdoğan'dan ateşkes açıklaması: "Memnuniyet duyuyoruz" | Video

08.04.2026 | 14:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD/İsrail-İran savaşında sağlanan ateşkesten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz. Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz." dedi.