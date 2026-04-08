Konsolosluk saldırısına ait keşif görüntüleri ortaya çıktı

08.04.2026 | 21:42

İsrail Konsolosluğu’na yönelik terör saldırısının önce teröristlerin yaptığı keşif anına ait görüntüler ortaya çıktı. Turuncu bir araçla iki gün boyunca keşif yapan, ardından Kocaeli’den kiraladıkları farklı bir otomobille harekete geçen 3 teröristten Yunus Emre Sarban ölü, Onur ve Enes Çelik kardeşler ise yaralı olarak ele geçirildi.