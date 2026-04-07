İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! A Haber teröristlerin kullandığı aracı görüntüledi | Video

07.04.2026 | 15:04

İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Olaya polis ekipleri müdahale etti. 2 polis yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri öldürüldü, diğer ikisi yaralandı. Öldürülen saldırganın DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilirken, 2’si kardeş olan teröristlerden birinin uyuşturucu kaydı olduğu belirlendi. Öte yandan etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri de belli oldu. A Haber teröristlerin kullandığı aracı görüntüledi.